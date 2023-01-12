На Харьковщине у больных детей больше осложнений – директор инфекционки

Больше заболевших детей проходит через отделение интенсивной терапии, сообщил МГ «Объектив» директор областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Оценивая тяжесть состояния пациентов этого года врачи отмечают, что дети попадают в стационар с осложнениями.

«Больные стали тяжелее, чем были весной даже в прошлом году и до сезона развития гриппа. Больше больных проходит через отделение интенсивной терапии. Больше осложнений. Многие дети с сопутствующими патологиями. Это еще раз подтверждает, что дети из групп риска чаще болеют острыми респираторными инфекциями и гриппом», — отметил Дмитрий Кухар.

Он сообщил, что в больнице есть противогриппозные препараты.

«Мы готовы брать всех, кто будет желать и кто нуждается в обследовании и лечении в плане как covid-19, такие острой респираторной инфекции, гриппа и т.д.», — подчеркнул Кухар.

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