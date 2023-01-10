В Харькове растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
За неделю в Харькове зафиксировали рост количества случаев заболевания на 28,51%.
Такие данные приводит пресс-служба Харьковской мэрии со ссылкой на информацию Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
«По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) выросла на 28,51%», — отметили в мэрии.
В целом со 2 по 8 января гриппом и ОРВИ в Харькове заболело 1209 человек. Практически половина заболевших (534) — дети и подростки в возрасте до 17 лет. В больницы за неделю госпитализировали 164 человека, из них 46 (28%) – до 17 лет.
В статистику заболеваемости ОРВИ входят и случаи COVID-19. Случаев коронавируса за этот период подтвердили 162.
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Тем не менее, сейчас показатель заболеваемости значительно ниже эпидпорога.
«Показатель заболеваемости составляет 85,5 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 79,4% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — успокоили специалисты.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 11:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю в Харькове зафиксировали рост количества случаев заболевания на 28,51%.".