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В Харькове растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общество 11:46   10.01.2023
Оксана Горун
В Харькове растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю в Харькове зафиксировали рост количества случаев заболевания на 28,51%.

 Такие данные приводит пресс-служба Харьковской мэрии со ссылкой на информацию Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

«По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) выросла на 28,51%», — отметили в мэрии.

В целом со 2 по 8 января гриппом и ОРВИ в Харькове заболело 1209 человек. Практически половина заболевших (534) — дети и подростки в возрасте до 17 лет. В больницы за неделю госпитализировали 164 человека, из них 46 (28%) – до 17 лет.

В статистику заболеваемости ОРВИ входят и случаи COVID-19. Случаев коронавируса за этот период подтвердили 162.

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    • Тем не менее, сейчас показатель заболеваемости значительно ниже эпидпорога.

    «Показатель заболеваемости составляет 85,5 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 79,4% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — успокоили специалисты.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю в Харькове зафиксировали рост количества случаев заболевания на 28,51%.".