У Харкові зростає захворюваність на грип та ГРВІ

За тиждень у Харкові зафіксували зростання кількості випадків захворювань на 28,51%.

Такі дані наводить пресслужба Харківської мерії із посиланням на інформацію Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

“У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ з урахуванням випадків захворювань COVID-19 (за попередніми діагнозами) зросла на 28,51%”, – зазначили в мерії.

Загалом з 2 по 8 січня на грип та ГРВІ в Харкові захворіло 1209 осіб. Майже половина хворих (534) – діти та підлітки віком до 17 років. У лікарні за тиждень госпіталізували 164 особи, з них 46 (28%) – до 17 років.

У статистику захворюваності на ГРВІ входять і випадки COVID-19. Випадків коронавірусу за цей період підтвердили 162.

Тим не менш, зараз показник захворюваності значно нижчий від епідпорогу.

“Показник захворюваності становить 85,5 на 100 тис. населення, що нижче за епідемічний поріг на 79,4% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу”, – заспокоїли фахівці.