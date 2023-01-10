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У Харкові зростає захворюваність на грип та ГРВІ

Суспільство 11:46   10.01.2023
Оксана Горун
У Харкові зростає захворюваність на грип та ГРВІ

За тиждень у Харкові зафіксували зростання кількості випадків захворювань на 28,51%.

Такі дані наводить пресслужба Харківської мерії із посиланням на інформацію Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

“У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ з урахуванням випадків захворювань COVID-19 (за попередніми діагнозами) зросла на 28,51%”, – зазначили в мерії.

Загалом з 2 по 8 січня на грип та ГРВІ в Харкові захворіло 1209 осіб. Майже половина хворих (534) – діти та підлітки віком до 17 років. У лікарні за тиждень госпіталізували 164 особи, з них 46 (28%) – до 17 років.

У статистику захворюваності на ГРВІ входять і випадки COVID-19. Випадків коронавірусу за цей період підтвердили 162.

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    • Тим не менш, зараз показник захворюваності значно нижчий від епідпорогу.

    “Показник захворюваності становить 85,5 на 100 тис. населення, що нижче за епідемічний поріг на 79,4% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу”, – заспокоїли фахівці.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень у Харкові зафіксували зростання кількості випадків захворювань на 28,51%".