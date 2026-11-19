У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 листопада захворіли 1289 осіб, повідомили у Департаменті охорони здоров’я міськради.

Там уточнили, що за тиждень також було лабораторно підтверджено шість випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

З грипом та ГРВІ було госпіталізовано 19 осіб.

Нагадаємо, у Харківській області менше реєструють хворих на туберкульоз органів дихання. Проте все частіше це захворювання діагностують у дітей, повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також зростає частка хворих з бактеріовиділенням та кількість випадків з тяжким перебігом.