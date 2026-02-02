Почти две тысячи харьковчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю

В пресс-службе мэрии сообщили, что за неделю в Харькове зафиксировали 1810 пациентов с диагнозом грипп и ОРВИ.

Кроме того, по данным департамента здравоохранения, есть один подтвержденный диагноз COVID-19 за период с 22 по 28 января.

«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в пресс-службе горсовета.