Почти две тысячи харьковчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю
Фото: Харьковский горсовет
В пресс-службе мэрии сообщили, что за неделю в Харькове зафиксировали 1810 пациентов с диагнозом грипп и ОРВИ.
Кроме того, по данным департамента здравоохранения, есть один подтвержденный диагноз COVID-19 за период с 22 по 28 января.
«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в пресс-службе горсовета.
Читайте также: Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почти две тысячи харьковчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2026 в 11:45;