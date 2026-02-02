Live

Почти две тысячи харьковчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Общество 11:45   02.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти две тысячи харьковчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю Фото: Харьковский горсовет

В пресс-службе мэрии сообщили, что за неделю в Харькове зафиксировали 1810 пациентов с диагнозом грипп и ОРВИ. 

Кроме того, по данным департамента здравоохранения, есть один подтвержденный диагноз COVID-19 за период с 22 по 28 января.

«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в пресс-службе горсовета.

Читайте также: Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

12.12.2025
За неделю в Харькове – почти полторы тысячи заболевших гриппом и ОРВИ
28.11.2025
За неделю в Харькове почти 1,5 тысячи заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19
14.11.2025
За неделю в Харькове больше тысячи заболевших гриппом и ОРВИ
05.08.2022
В оккупированной громаде на Харьковщине у местных обострились сердечно-сосудистые заболевания
21.01.2022
В Украине назвали болезни, от которых чаще всего умирали в 2021 году


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почти две тысячи харьковчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что за неделю в Харькове зафиксировали 1810 пациентов с диагнозом грипп и ОРВИ. ".