За неделю в Харькове больше тысячи заболевших гриппом и ОРВИ

Общество 10:53   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
За неделю в Харькове больше тысячи заболевших гриппом и ОРВИ Фото: ХГС

По информации мэрии, с 6 по 12 ноября в Харькове 1214 пациентам подтвердили диагноз грипп и острая респираторная вирусная инфекция. 

В Департаменте здравоохранения Харьковского горсовета отметили, что за неделю также зафиксировали 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Кроме того, одного жителя, заболевшего гриппом и ОРВИ – госпитализировали.

«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в мэрии.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
