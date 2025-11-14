За неделю в Харькове больше тысячи заболевших гриппом и ОРВИ
Фото: ХГС
По информации мэрии, с 6 по 12 ноября в Харькове 1214 пациентам подтвердили диагноз грипп и острая респираторная вирусная инфекция.
В Департаменте здравоохранения Харьковского горсовета отметили, что за неделю также зафиксировали 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Кроме того, одного жителя, заболевшего гриппом и ОРВИ – госпитализировали.
«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в мэрии.
