За тиждень у Харкові більше тисячі хворих на грип та ГРВІ

За інформацією мерії, з 6 по 12 листопада у Харкові 1214 пацієнтам підтвердили діагноз грип та гостра респіраторна вірусна інфекція.

У Департаменті охорони здоров’я Харківської міськради зазначили, що за тиждень також зафіксували 17 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Крім того, одного жителя, який захворів на грип та ГРВІ – госпіталізували.

“Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися”, – додали у мерії.