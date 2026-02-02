Live

Майже дві тисячі харків’ян захворіли на грип та ГРВІ за тиждень

Суспільство 11:45   02.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже дві тисячі харків’ян захворіли на грип та ГРВІ за тиждень Фото: Харківська міськрада

У пресслужбі мерії повідомили, що за тиждень у Харкові зафіксували 1810 пацієнтів з діагнозом грип та ГРВІ. 

Крім того, за даними департаменту охорони здоров’я є один підтверджений діагноз COVID-19 за період з 22 по 28 січня.

Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися”, – додали у пресслужбі міськради.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
