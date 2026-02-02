Майже дві тисячі харків’ян захворіли на грип та ГРВІ за тиждень
Фото: Харківська міськрада
У пресслужбі мерії повідомили, що за тиждень у Харкові зафіксували 1810 пацієнтів з діагнозом грип та ГРВІ.
Крім того, за даними департаменту охорони здоров’я є один підтверджений діагноз COVID-19 за період з 22 по 28 січня.
“Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися”, – додали у пресслужбі міськради.
Читайте також: Сьогодні вранці у Харкові чули вибух: РФ вдарила по передмістю
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже дві тисячі харків’ян захворіли на грип та ГРВІ за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 11:45;