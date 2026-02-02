Live

Сьогодні вранці в Харкові чули вибух: РФ ударила по передмістю

Події 10:50   02.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні вранці в Харкові чули вибух: РФ ударила по передмістю

Вибух у Харкові пролунав 2 лютого близько 10:30. 

Незабаром голова Малоданилівської громади написав, що зафіксували “приліт” за межами населених пунктів.

“Даних про постраждалих і руйнування поки немає”, – додав Гололобов.

Тривога в Харкові пролунала о 10:22. Після чого українські захисники попередили про можливий удар БпЛА. Невдовзі мешканці міста почули вибух. Вже о 10:32 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили на Харківщину авіабомби.

Станом на 10:50 тривога в Харкові та області продовжує лунати.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
