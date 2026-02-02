Сьогодні вранці в Харкові чули вибух: РФ ударила по передмістю
Вибух у Харкові пролунав 2 лютого близько 10:30.
Незабаром голова Малоданилівської громади написав, що зафіксували “приліт” за межами населених пунктів.
“Даних про постраждалих і руйнування поки немає”, – додав Гололобов.
Тривога в Харкові пролунала о 10:22. Після чого українські захисники попередили про можливий удар БпЛА. Невдовзі мешканці міста почули вибух. Вже о 10:32 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили на Харківщину авіабомби.
Станом на 10:50 тривога в Харкові та області продовжує лунати.
