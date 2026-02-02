Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду

Взрыв в Харькове прозвучал 2 февраля около 10:30.

Вскоре глава Малоданиловской громады написал, что зафиксировали «прилет» за пределами населенных пунктов.

«Данных о пострадавших и разрушениях пока нет», – добавил Гололобов.

Тревога в Харькове прозвучала в 10:22. После чего украинские защитники предупредили о возможном ударе БпЛА. Вскоре жители города услышали взрыв. Уже в 10:32 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне выпустили на Харьковщину авиабомбы.

По состоянию на 10:50 тревога в Харькове и области продолжает звучать.