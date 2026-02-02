Live

Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду

Происшествия 10:50   02.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду

Взрыв в Харькове прозвучал 2 февраля около 10:30. 

Вскоре глава Малоданиловской громады написал, что зафиксировали «прилет» за пределами населенных пунктов.

«Данных о пострадавших и разрушениях пока нет», – добавил Гололобов.

Тревога в Харькове прозвучала в 10:22. После чего украинские защитники предупредили о возможном ударе БпЛА. Вскоре жители города услышали взрыв. Уже в 10:32 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне выпустили на Харьковщину авиабомбы.

По состоянию на 10:50 тревога в Харькове и области продолжает звучать.

Читайте также: «Откровенно непростая»: Трегубов о ситуации в Волчанске

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

03.02.2026
«Шахед» попал в дом на Салтовке: бушует пожар, пострадавшие
03.02.2026
Массированная атака на Харьков: уже известно о пострадавших
02.02.2026
БпЛА ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие
02.02.2026
Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду
31.01.2026
Энергетический коллапс в Харькове и «мирные прилеты» — итоги 31 января


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2026 в 10:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прозвучал около 10:30. ".