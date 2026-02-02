«Откровенно непростая»: Трегубов о ситуации в Волчанске
Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал: в сравнении с Купянским направлением, на Волчанском – ситуация намного тяжелее.
Первый фактор, который усложняет обстановку – город полностью разрушен. Ввиду этого нет никаких инфраструктурных объектов, которые стали бы препятствием и сдерживали россиян.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Нет таких препятствий, как река Оскол. Там есть река, но она и меньше, и замерзла. И, в принципе, россияне там давят очень долго, а дистанция до границы минимальна», – отметил Трегубов.
Поэтому на данный момент россияне активно давят на Волчанск, Волчанские Хутора, а также активно пытаются инфильтрироваться.
«Ситуация в Волчанске откровенно непростая», – резюмировал спикер.
