«Откровенно непростая»: Трегубов о ситуации в Волчанске

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал: в сравнении с Купянским направлением, на Волчанском – ситуация намного тяжелее.

Первый фактор, который усложняет обстановку – город полностью разрушен. Ввиду этого нет никаких инфраструктурных объектов, которые стали бы препятствием и сдерживали россиян.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Нет таких препятствий, как река Оскол. Там есть река, но она и меньше, и замерзла. И, в принципе, россияне там давят очень долго, а дистанция до границы минимальна», – отметил Трегубов.

Поэтому на данный момент россияне активно давят на Волчанск, Волчанские Хутора, а также активно пытаются инфильтрироваться.

«Ситуация в Волчанске откровенно непростая», – резюмировал спикер.