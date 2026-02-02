“Відверто непроста”: Трегубов про ситуацію у Вовчанську
Скріншот
Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував: порівняно з Куп’янським напрямком, на Вовчанському – ситуація набагато важча.
Перший фактор, який ускладнює обстановку – місто повністю зруйноване. З огляду на це немає жодних інфраструктурних об’єктів, які б стали перешкодою і стримували росіян.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Немає таких перешкод, як річка Оскіл. Там є річка, але вона і менша, і замерзла. І, в принципі, росіяни там давлять дуже довго, а дистанція до кордону мінімальна”, – зазначив Трегубов.
Тому зараз росіяни активно тиснуть на Вовчанськ, Вовчанські Хутори, а також активно намагаються інфільтруватися.
“Ситуація у Вовчанську відверто непроста”, – резюмував речник.
Читайте також: «Зона підвищеного ризику»: УЗ попередила про небезпечну ділянку на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Відверто непроста”: Трегубов про ситуацію у Вовчанську», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 10:30;