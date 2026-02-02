“Відверто непроста”: Трегубов про ситуацію у Вовчанську

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував: порівняно з Куп’янським напрямком, на Вовчанському – ситуація набагато важча.

Перший фактор, який ускладнює обстановку – місто повністю зруйноване. З огляду на це немає жодних інфраструктурних об’єктів, які б стали перешкодою і стримували росіян.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Немає таких перешкод, як річка Оскіл. Там є річка, але вона і менша, і замерзла. І, в принципі, росіяни там давлять дуже довго, а дистанція до кордону мінімальна”, – зазначив Трегубов.

Тому зараз росіяни активно тиснуть на Вовчанськ, Вовчанські Хутори, а також активно намагаються інфільтруватися.

“Ситуація у Вовчанську відверто непроста”, – резюмував речник.