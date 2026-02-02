“Зона підвищеного ризику”: УЗ попередила про небезпечну ділянку на Харківщині

АТ “Укрзалізниця” поінформувала про статус деяких поїздів в Україні, зокрема – і на Харківщині.

Так ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику, тому пасажирам пропонують скористатися автобусами з об’їзним шляхом.

“Моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у регіоні. На поточну добу базовий сценарій — підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів з Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить — спробуємо точково «прорватися» поїздами”, – зазначили в УЗ.

Напружена ситуація у Сумській області. Попри обстріл Конотопу, потяги продовжують рух, однак у разі оголошення небезпеки – робитимуть екстрені зупинки біля укриттів, попередили в повідомленні.