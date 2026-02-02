Окупанти зруйнували зупинку на Золочівщині (фото)
Фото: “Зоря”
За даними видання “Зоря” 1 лютого о 21:40 окупанти випустили три безпілотники по автодорозі Золочів-Харків.
Внаслідок влучення БпЛА, попередньо, типу “Молния”, пошкоджена автобусна зупинка.
“За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка – без постраждалих“, – додали у виданні.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали Харків та п’ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілу у с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна та 52-річна жінка. Також протягом минулої доби дісталося Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районам Харкова – росіяни випустили БпЛА. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
