Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 2 лютого поінформував, що ЗС РФ обстрілювали Харків та п’ять населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки”, – передає Синєгубов.

Також протягом минулої доби дісталося Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районам Харкова – росіяни випустили БпЛА.

По Харківщині “прилетіло” наступне озброєння:

три БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

22 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Харкові пошкоджена багатоповерхівка та авто, у Богодухівському районі “прилетіло” по зупинці.

“У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджений автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, два магазини, два автомобілі (с. Хотімля)“, – додав начальник ХОВА.