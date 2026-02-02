Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 2 лютого поінформував, що ЗС РФ обстрілювали Харків та п’ять населених пунктів області.
“Внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки”, – передає Синєгубов.
Також протягом минулої доби дісталося Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районам Харкова – росіяни випустили БпЛА.
По Харківщині “прилетіло” наступне озброєння:
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 22 БпЛА (тип встановлюється).
Через удари в Харкові пошкоджена багатоповерхівка та авто, у Богодухівському районі “прилетіло” по зупинці.
“У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджений автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, два магазини, два автомобілі (с. Хотімля)“, – додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 08:31