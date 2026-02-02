Live

Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу

Події 08:31   02.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 2 лютого поінформував, що ЗС РФ обстрілювали Харків та п’ять населених пунктів області. 

“Внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки”, – передає Синєгубов.

Також протягом минулої доби дісталося Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районам Харкова – росіяни випустили БпЛА.

По Харківщині “прилетіло” наступне озброєння:

  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Харкові пошкоджена багатоповерхівка та авто, у Богодухівському районі “прилетіло” по зупинці.

“У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджений автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, два магазини, два автомобілі (с. Хотімля)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Шість боїв було на Куп’янщині, майже вдвічі більше – на півночі: дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

03.02.2026
Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині
02.02.2026
Окупанти зруйнували зупинку на Золочівщині (фото)
02.02.2026
Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу
02.02.2026
Через необережне поводження з вогнем у Харкові була пожежа, є постраждалий
30.01.2026
Майже три десятки боїв було напередодні на Харківщині – дані Генштабу на 08:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 08:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 2 лютого поінформував, що ЗС РФ обстрілювали Харків та п’ять населених пунктів області. ".