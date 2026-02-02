Пострадали женщины: Синегубов рассказал, что обстрелял враг за сутки
Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 2 февраля проинформировал, что ВС РФ обстреливали Харьков и пять населенных пунктов области.
«В результате обстрела в с. Хотомля Старосалтовской громады пострадали 20-летняя и 52-летняя женщина», – передает Синегубов.
Также в течение минувших суток досталось Немышлянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова – россияне выпустили по ним БпЛА.
По Харьковщине «прилетело» следующее вооружение:
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 22 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за ударов в Харькове повреждена многоэтажка и авто, в Богодуховском районе «прилетело» по остановке.
«В Купянском районе повреждены два частных дома, электросети (с. Новоселовка), автомобиль (пос. Великий Бурлук); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, два магазина, два автомобиля (с. Хотомля)», – добавил начальник ХОВА.
