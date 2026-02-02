Live

Шесть боев было на Купянщине, почти вдвое больше – на севере: данные Генштаба

Украина 08:11   02.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Шесть боев было на Купянщине, почти вдвое больше – на севере: данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, 17 боев было в Харьковской области в течение минувших суток. 

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 11 атак РФ возле Старицы, Волчанска, Прилипки, Вильчи, Графского, Волчанских Хуторов и Кутьковки.

На Купянском – россияне пытались прорваться шесть раз в районе Загрызово, Куриловки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных ударов, сбросив 132 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и осуществили 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: Из-за неосторожного обращения с огнем в Харькове был пожар, есть пострадавший

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

01.02.2026
Вновь 25 российских штурмов зафиксировал на севере Харьковщины Генштаб ВСУ
29.01.2026
На севере от Харькова было напряженно: Генштаб о боях в регионе
28.01.2026
Где ВСУ сдерживали россиян на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
23.01.2026
На Купянщине было относительно спокойно: Генштаб о боях на Харьковщине
22.01.2026
Есть разрушения и пострадавшая: последствия ударов РФ по Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шесть боев было на Купянщине, почти вдвое больше – на севере: данные Генштаба», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, 17 боев было в Харьковской области в течение минувших суток. ".