Шесть боев было на Купянщине, почти вдвое больше – на севере: данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, 17 боев было в Харьковской области в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 11 атак РФ возле Старицы, Волчанска, Прилипки, Вильчи, Графского, Волчанских Хуторов и Кутьковки.

На Купянском – россияне пытались прорваться шесть раз в районе Загрызово, Куриловки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных ударов, сбросив 132 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и осуществили 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: