Шість боїв було на Куп’янщині, майже вдвічі більше – на півночі: дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, 17 боїв було у Харківській області протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 11 атак РФ біля Стариці, Вовчанська, Приліпки, Вільчі, Графського, Вовчанських Хуторів та Кутьківки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися шість разів у районі Загризового, Курилівки, Піщаного та Куп’янська.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 – з реактивних систем залпового вогню“, – уточнили в Генштабі.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі: