Через необережне поводження з вогнем у Харкові була пожежа, є постраждалий

Протягом минулої доби рятувальники виїжджали ліквідувати 17 пожеж, чотири з них виникли через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прильоти” зафіксували у Чугуївському та Куп’янському районах. Так, біля селища Великий Бурлук росіяни вдарили безпілотником по приватному будинку – почалася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає.

“Також в результаті атаки БпЛА на село Хотімля Чугуївського району сталися пожежі в приватній господарчій споруді та у 2-х магазинах. Загальна площа пожежі склала близько 400 квадратних метрів. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, магазин, автомобілі. Постраждали 3 людей: чоловік та дві жінки”, – передають рятувальники.

А у Шевченківському районі на проспекті Перемоги горіла багатоповерхівка. У квартирі палали речі на площі два квадратні метри. Постраждав чоловік 1952 року народження, його госпіталізували. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.