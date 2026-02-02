Новини Харкова — головне за 2 лютого: яким був січень, удар по ринку в місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:00

16:47

Удар по ринку в Харкові: з’явилися фото та відео наслідків

У ДСНС України зазначили, що російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торгівельних павільйонів одного з ринків в Слобідському районі.

«Рятувальники провели обстеження території після обстрілу. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, фасад і вікна торгівельних павільйонів, а також однієї вантажівки», – розповіли рятувальники.

14:45

Ворог вдарив по Харкову БпЛА: «прилетіло» по ринку

Вибух у деяких районах Харкова чули близько 14:30. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали удару бойовим дроном по Основʼянському району.

Пізніше він уточнив, що ворог вдарив по одному з харківських ринків.

Попередньо, постраждала одна людина.

Інформація оновлюється тут.

14:29

Такого не було 55 років: чим відзначився січень 2026 року на Харківщині

Як минув січень 2026 року, повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.

Зазначається, що у другий місяць зими середня температура була нижче норми на 2,3 градуса і становила 6,8° морозу при нормі 4,5 градуса.

Кількість опадів сягнула 95,6 мм при середньому показнику 37 мм, що становить 257% місячної норми, уточнили синоптики.

«Схожі погодні умови спостерігалися у 1970 році (середня температура була 6,9 градуса морозу, опадів 124 мм)», – підкреслила Кондаурова.

13:12

Ворог з авіації атакував село Гороховатка Ізюмського району

«Авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

12:10

«Енергетичне перемир’я закінчилося». На Харківщині – знеструмлення через атаки

Вранці 2 лютого командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев заявив, що «енергетичне перемир’я» закінчилося. І зазначив, що РФ відновила удари по енергетиці у Харківській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській областях.

«Думаю, мало в кого були сподівання на інший сценарій. Тактика не змінилася, вони продовжують тиснути на цивільних», – пише Немічев.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

«Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми», – розповіли в Міненерго.

Відео: Міненерго

11:15

Сьогодні вранці в Харкові чули вибух: РФ ударила по передмістю

Вибух у Харкові пролунав 2 лютого близько 10:30. Незабаром голова Малоданилівської громади написав, що зафіксували “приліт” за межами населених пунктів.

“Даних про постраждалих і руйнування поки немає”, – додав Гололобов.

Тривога в Харкові пролунала о 10:22. Після чого українські захисники попередили про можливий удар БпЛА. Невдовзі мешканці міста почули вибух. Вже о 10:32 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили на Харківщину авіабомби.

08:35

Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 2 лютого поінформував, що ЗС РФ обстрілювали Харків та п’ять населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки”, – передає Синєгубов.

Також протягом минулої доби дісталося Немишлянському, Шевченківському та Слобідському районам Харкова – росіяни випустили БпЛА.

По Харківщині “прилетіло” наступне озброєння:

три БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

22 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Харкові пошкоджена багатоповерхівка та авто, у Богодухівському районі “прилетіло” по зупинці.

“У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджений автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, два магазини, два автомобілі (с. Хотімля)“, – додав начальник ХОВА.

07:42

Через необережне поводження з вогнем у Харкові була пожежа, є постраждалий

Протягом минулої доби рятувальники виїжджали ліквідувати 17 пожеж, чотири з них виникли через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прильоти” зафіксували у Чугуївському та Куп’янському районах. Так, біля селища Великий Бурлук росіяни вдарили безпілотником по приватному будинку – почалася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає.

“Також в результаті атаки БпЛА на село Хотімля Чугуївського району сталися пожежі в приватній господарчій споруді та у 2-х магазинах. Загальна площа пожежі склала близько 400 квадратних метрів. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, магазин, автомобілі. Постраждали 3 людей: чоловік та дві жінки”, – передають рятувальники.

А у Шевченківському районі на проспекті Перемоги горіла багатоповерхівка. У квартирі палали речі на площі два квадратні метри. Постраждав чоловік 1952 року народження, його госпіталізували. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

07:20

Ніч у Харкові пройшла спокійно, а загрози обстрілів виникли уже вранці

О 04:11 Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку – виникла загроза застосування авіабомб для прифронтових областей.

Незабаром на деякі регіони полетіли КАБи – пуски авіабомб зафіксували на Сумщині, невдовзі – вони полетіли на Запоріжжя. А о 05.36 українські захисники попередили про загрозу для Харківщини.

О 06:30 тривога пролунала в Харкові – виникла загроза застосування ударних БпЛА. Вже о 06:43 дали відбій, а о 07:03 тривога пролунала знову – на місто полетіли “Шахеди”. Станом на 7:20 відбою не було.