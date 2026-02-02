Новости Харькова — главное 2 февраля: каким был январь, удар по рынку в городе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:00

16:47

Удар по рынку в Харькове: появились фото и видео последствий

В ГСЧС Украины отметили, что российский беспилотник попал в дорожное покрытие вблизи торговых павильонов одного из рынков в Слободском районе.

«Спасатели провели обследование территории после обстрела. Повреждены остановка общественного транспорта, фасад и окна торговых павильонов, а также одного грузовика», — рассказали спасатели.

14:45

Враг ударил по Харькову БпЛА: «прилетело» по рынку

Взрыв в некоторых районах Харькова слышали около 14:30. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли удар боевым дроном по Основянскому району.

Позже он уточнил, что враг ударил по одному из харьковских рынков. Предварительно, пострадал один человек.

14:29

Такого не было 55 лет: чем отличился январь 2026 года на Харьковщине

Как прошел январь 2026 года, сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова.

Отмечается, что во второй месяц зимы средняя температура была ниже нормы на 2,3 градуса и составила 6,8° мороза при норме 4,5 градуса.

Количество осадков составило 95,6 мм при среднем показателе 37 мм, что составляет 257% месячной нормы, уточнили синоптики.

«Подобные погодные условия наблюдались в 1970 году (средняя температура была 6,9 градуса мороза, осадков 124 мм)», — подчеркнула Кондаурова.

13:12

Враг из авиации атаковал село Гороховатка Изюмского района

«Авиационный боеприпас попал в частный жилищный сектор. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные помещения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас информация о пострадавших не поступала.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

12:10

«Энергетическое перемирие закончилось». На Харьковщине – обесточивание из-за атак

Утром 2 февраля командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев заявил, что «энергетическое перемирие» закончилось. И отметил, что РФ возобновила удары по энергетике в Харьковской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской областях.

«Думаю, мало у кого были надежды на другой сценарий. Тактика не изменилась, они продолжают давить на гражданские», — пишет Немичев.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

«Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы», — рассказали в Минэнерго.

Видео: Минэнерго

11:15

Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду

Взрыв в Харькове прозвучал 2 февраля около 10:30. Вскоре глава Малоданиловской громады написал, что зафиксировали «прилет» за пределами населенных пунктов.

«Данных о пострадавших и разрушениях пока нет», – добавил Гололобов.

Тревога в Харькове прозвучала в 10:22. После чего украинские защитники предупредили о возможном ударе БпЛА. Вскоре жители города услышали взрыв. Уже в 10:32 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне выпустили на Харьковщину авиабомбы.

08:35

Пострадали женщины: Синегубов рассказал, что обстрелял враг за сутки

Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 2 февраля проинформировал, что ВС РФ обстреливали Харьков и пять населенных пунктов области.

«В результате обстрела в с. Хотомля Старосалтовской громады пострадали 20-летняя и 52-летняя женщина», – передает Синегубов.

Также в течение минувших суток досталось Немышлянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова – россияне выпустили по ним БпЛА.

По Харьковщине «прилетело» следующее вооружение:

три БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

пять БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

22 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Харькове повреждена многоэтажка и авто, в Богодуховском районе «прилетело» по остановке.

«В Купянском районе повреждены два частных дома, электросети (с. Новоселовка), автомобиль (пос. Великий Бурлук); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, два магазина, два автомобиля (с. Хотомля)», – добавил начальник ХОВА.

07:42

Из-за неосторожного обращения с огнем в Харькове был пожар, есть пострадавший

В течение минувших суток спасатели выезжали ликвидировать 17 пожаров, четыре из них – возникли из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах. Так около поселка Великий Бурлук россияне ударили беспилотником по частному дому – начался пожар на площади 60 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

«Также в результате атаки БпЛА на село Хотомля Чугуевского района произошли пожары в частном хозяйственном здании и в двух магазинах. Общая площадь пожара составила около 400 кв. Поврежденные рядом расположены жилые дома, магазин, автомобили. Пострадали три человека: мужчина и две женщины», – передают спасатели.

А в Шевченковском районе на проспекте Победы горела многоэтажка. В квартире пылали вещи на площади два квадратных метра. Пострадал мужчина 1952 года рождения, его госпитализировали. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

07:20

Ночь в Харькове прошла спокойно, а угрозы обстрелов возникли утром

В 04:11 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении – возникла угроза применения авиабомб для прифронтовых областей.

Вскоре на некоторые регионы полетели КАБы – пуски авиабомб зафиксировали в Сумской области, вскоре – они полетели на Запорожье. А в 05:36 украинские защитники предупредили об угрозах для Харьковщины.

В 06:30 тревога прозвучала в Харькове – возникла угроза применения ударных БпЛА. Уже в 06:43 дали отбой, а в 07:03 тревога прозвучала вновь – на город полетели «Шахеды». По состоянию на 07:20 отбоя не было.