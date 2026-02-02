БпЛА ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

Взрыв в некоторых районах Харькова слышали около 14:30.

Дополнено в 14:49. Мэр Игорь Терехов пишет, что по уточненной информации ситуационного центра, — попадание по рынку в Слободском районе. Уже известно о двух пострадавших, также повреждены несколько торговых павильонов.

14:42. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли удар боевым дроном по Основянскому району. Подробности выясняют.

Позже он уточнил, что враг ударил по одному из харьковских рынков.

Предварительно, пострадал один человек.

Напомним, за прошедшие сутки враг атаковал пять населенных пунктов области и Харьков, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. «Прилеты» БаЛА зафиксировали в Немышлянском, Шевченковском и Слободском районах города. В областном центре повреждены многоквартирный дом и два автомобиля. Всего оккупанты выпустили на регион более 30 беспилотников, среди них – «Герань-2», «Молния», «Ланцет» и FPV.