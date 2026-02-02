БпЛА вдарив по ринку в Харкові: є постраждалі

Вибух у деяких районах Харкова чули близько 14:30.

Доповнено о 14:49. Мер Ігор Терехов пише, що за уточненою інформацією ситуаційного центру, – влучання по ринку у Слобідському районі. Вже відомо про двох постраждалих, також пошкоджені кілька торгових павільйонів.

14:42. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали удару бойовим дроном по Основʼянському району. Подробиці наразі з’ясовують.

Пізніше він уточнив, що ворог вдарив по одному з харківських ринків.

Попередньо, постраждала одна людина.

Нагадаємо, минулої доби ворог атакував п’ять населених пунктів області та Харків, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. «Прильоти» БпЛА зафіксували у Немишлянськьому, Шевченківському і Слобідському районах міста. В обласному центрі пошкоджені багатоквартирний будинок та два авто. Загалом окупанти випустили на регіон понад 30 безпілотників, серед них – «Герань-2», «Молния», «Ланцет» та FPV.