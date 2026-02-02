Сегодня 2 февраля 2026: какой праздник и день в истории

2 февраля – Сретение и День сурка. В этот день 1925 года в город Ном на Аляске прибыла собачья упряжка Гуннара Каасена во главе с черным хаски Балто, что спасло жителей от верной смерти. В 962-м короновали первого императора Священной Римской империи Оттона Великого. В разные годы родились два украинских писателя – Евгений Гребенка и Валерьян Подмогильный. В 1914-м в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином. В 1959-м на перевале на Северном Урале загадочно погибла туристическая группа Дятлова. В 2015-м в автокатастрофе разбился Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Праздники и памятные даты 2 февраля

2 февраля – День сурка и Всемирный день водно-болотных угодий.

Также сегодня: День самообновления, Всемирный день освященной жизни, День осведомленности о ревматоидном артрите, День ездовых собак, Всемирный день укулеле (гавайской гитары), Всемирный день страуса.

2 февраля в истории

2 февраля 962 года короновали императора Оттона Великого. Подробнее.

2 февраля 1812 года родился украинский писатель Евгений Гребенка. Подробнее.

2 февраля 1841 года датируется первое упоминание о «Дне сурка». Подробнее.

2 февраля 1901 года родился украинский писатель, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Валерьян Подмогильный. Подробнее.

2 февраля 1914 года в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином — «Зарабатывая на жизнь».

2 февраля 1925 года города Ном на Аляске достигла спасительная собачья упряжка Гуннара Каасена во главе с черным хаски Балто. Эти двое – пес и погонщик упряжки – стали знаменитостями в США, ведь с успехом завершили так называемую Великую гонку милосердия. Ее целью было спасти население Нома от смертельной эпидемии дифтерии. Собачьи упряжки в это время года и в таких погодных условиях стали единственным возможным транспортом для доставки противодифтерийной сыворотки.

Эта трагическая и героическая история началась еще в 1924 году. В небольшом городе Ном, что всего на два градуса южнее Полярного круга, тогда жило около полутора тысяч человек. Врач там был только один – Кертис Уэлч. К концу 1924 года он обнаружил, что запас противодифтерийного антитоксина, имеющийся в городе, просрочен. Уэлч сделал заказ на доставку сыворотки с «большой земли». Но к началу сверхтяжелых морозов это сделать не успели – порт закрылся из-за ледостава. Железной дороги в этот город не существовало, а авиация была на начальном этапе развития — самолеты тех времен далеко не всегда выдерживали тяжелые погодные условия.

Проблема стала особенно острой, когда в декабре у врача появились первые пациенты с симптомами, похожими на дифтерию. Число заболевших начало увеличиваться, и в начале января Уэлч официально поставил первый страшный диагноз трехлетнему мальчику. Тот умер через две недели после начала болезни. Следом с такими же симптомами умерла семилетняя девочка (ей врач пытался ввести просроченный антитоксин, но он не сработал). Уэлч начал бить тревогу, связался с мэром, а тот отправил телеграммы с предупреждением во все крупные города Аляски и обратился за помощью в Службу здравоохранения США в Вашингтоне. Это было 22 января 1925 года. Мэр Нома просил срочно передать антитоксин, прогнозируя в его отсутствие вероятность 100-процентной смертности в близлежащем регионе численностью около 10 тысяч человек.

Сыворотку начали искать по всей стране и нашли запасы в крупнейшем городе Аляски – Анкоридже. Однако оттуда его еще нужно было доставить – достаточно быстро (ведь эпидемия ширилась). Сыворотку оперативно переправили по железной дороге на север – в город Ненана. Однако дальше никаких рельсов не было. Лекарство должно было преодолеть расстояние в 1085 км по заснеженным безлюдным просторам при температуре около 50 – 60 градусов мороза. Это была сверх трудная задача, к решению которой приобщили местных «почтальонов». Почту на севере Аляски доставляли погонщики собак. Маршрут разделили между ними, образовав своеобразную эстафету. Ее начал 27 января в 21:00 «Дикий Билл» Шэннон. В целом же в заезде, который впоследствии назвали Великой гонкой милосердия, приняло участие 20 погонщиков и около 150 ездовых собак. К сожалению, несколько животных этот марафон не пережили – умерли от переутомления или переохлаждения.

Такими усилиями спасательный груз смогли доставить в Ном за рекордные пять с половиной суток. Эта чрезвычайная эстафета еще на этапе ее проведения получила широкую огласку в прессе. Так что финальная упряжка Гуннара Каасена, прибывшая в Ном в 5:30 утра, мгновенно получила известность в США, а сам погонщик и пес Балто стали национальными героями.

При этом самое большое расстояние преодолели не они, а упряжка во главе с псом Того и его хозяином Леонардом Сеппалой (они проехали 146 км). Сеппала впоследствии обижался на Каасена и называл того «выскочкой».

Как бы то ни было, антитоксин доставили вовремя – его хватило, чтобы вылечить тех больных, которые уже находились в больнице, и остановить распространение болезни. 17 декабря 1925 года в Центральном парке Нью-Йорка открыли статую героического пса Балто, которая до сих пор является местной достопримечательностью. При этом жизнь самого героя могла в дальнейшем сложиться очень грустно. Через два года после триумфа его вместе с «коллегами» из упряжки перепродали Сэму Хьюстону – владельцу театра, который использовал псов для своих спектаклей и держал на железных цепях. От бесчеловечного обращения Балто спасся чудом. Его судьбой заинтересовался бизнесмен Джордж Кэмпбелл. Он отправился на Аляску, чтобы разыскать пса-героя. А после выкупил и его, и других собак за две тысячи долларов (эту сумму он собирал вместе с жителями родного Кливленда). Собак перевезли в зоопарк Кливленда 19 марта 1927 года. Там Балто и его друзья-хаски провели оставшуюся жизнь. Они были очень популярны, позировали для картин и стали живым символом города. Балто прожил 14 лет, он скончался 14 марта 1933 года. А в честь героического собачьего забега в Ном 2 февраля объявили Всемирным днем ездовых собак.

2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале погибла туристическая группа Дятлова. Подробнее.

2 февраля 2015 года погиб в автокатастрофе Андрей Кузьменко (известный как Кузьма Скрябин). Подробнее.

Церковный праздник 2 февраля

2 февраля – Сретение. Подробнее.

Народные приметы

Если на Сретение оттепель, то весна будет теплой.

Если идет снег, весна будет дождливой и долгой.

Если метель, то весна будет поздней и холодной.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя играть в азартные игры.

Нельзя заниматься тяжелым трудом, рукоделием, убирать в квартире, рубить деревья.

Нельзя ходить в баню.

Нельзя выносить мусор.