Почему сразу не мост? — Чалый о тоннеле с Чукотки на Аляску

Мир 18:31   19.10.2025
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Почему сразу не мост? — Чалый о тоннеле с Чукотки на Аляску Фото: Валерий Чалый/Facebook

Если можно было что-то придумать самое бессмысленное с точки зрения эффективности, но замечательное с точки зрения «зарыть деньги», много денег, то это тоннель с Чукотки на Аляску. Тоннель — ниоткуда в никуда… Но информационно работает. А как же — новый символ американо-российского взаимодействия. Удивляюсь, почему сразу не мост?!

