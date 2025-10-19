Почему сразу не мост? — Чалый о тоннеле с Чукотки на Аляску

Если можно было что-то придумать самое бессмысленное с точки зрения эффективности, но замечательное с точки зрения «зарыть деньги», много денег, то это тоннель с Чукотки на Аляску. Тоннель — ниоткуда в никуда… Но информационно работает. А как же — новый символ американо-российского взаимодействия. Удивляюсь, почему сразу не мост?!