Чому одразу не міст? – Чалий про тунель з Чукотки на Аляску

Політика 18:31   19.10.2025
Валерій Чалий
експосол України в США
Валерій Чалий/фейсбук

Якщо можна було щось придумати найбільш безглузде з погляду ефективності, але чудове з погляду “зарити гроші”, багато грошей, то це тунель із Чукотки на Аляску. Тунель — нізвідки в нікуди…  Але інформаційно працює. А як же — новий символ американо-російської взаємодії. Дивуюся, чому зразу не міст?!

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
