Чому одразу не міст? – Чалий про тунель з Чукотки на Аляску
Фото: Валерій Чалий/фейсбук
Якщо можна було щось придумати найбільш безглузде з погляду ефективності, але чудове з погляду “зарити гроші”, багато грошей, то це тунель із Чукотки на Аляску. Тунель — нізвідки в нікуди… Але інформаційно працює. А як же — новий символ американо-російської взаємодії. Дивуюся, чому зразу не міст?!
19 Жовтня 2025 в 18:31