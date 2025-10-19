Чому одразу не міст? – Чалий про тунель з Чукотки на Аляску

Якщо можна було щось придумати найбільш безглузде з погляду ефективності, але чудове з погляду “зарити гроші”, багато грошей, то це тунель із Чукотки на Аляску. Тунель — нізвідки в нікуди… Але інформаційно працює. А як же — новий символ американо-російської взаємодії. Дивуюся, чому зразу не міст?!