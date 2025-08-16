Трамп і Путін зустрілися на Алясці: що це було, проаналізував ISW

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці 15 серпня проаналізував американський Інститут вивчення війни (ISW). Путін на спільній пресконференції не сказав нічого, що вказувало б на те, що він пом’якшив свої воєнні цілі або готовий піти на компроміс. Лише повторив формулювання, які використовує для виправдання агресії. Трамп заявив, що США та Росія не досягли чіткої згоди щодо війни в Україні.



Як пише ISW, спочатку Трамп і Путін планували зустрітися віч-на-віч, але переговори розширилися до формату «три на три», в якому взяли участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, помічник президента РФ Юрій Ушаков, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Провідний російський переговірник Кирило Дмитрієв заявив, що перемовини пройшли «надзвичайно добре» після обговорень «три на три». Потім Трамп і Путін провели спільну пресконференцію. Путін спочатку звернувся до присутніх і говорив російською мовою, повторивши кілька давніх інформаційних операцій Кремля про війну в Україні, історію Росії та відносини між США та РФ. Путін послався на географічну близькість Аляски та Росії та повернувся до військової співпраці зі США під час Другої світової війни. Путін наголосив на важливості вирішення «корінних причин» війни в Україні, яку Кремль визначив як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення. Президент РФ також звинуватив європейські держави у спробі підірвати переговорний процес.



“Ці заяви є двома стандартними наративними лініями, які Кремль використовує, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну та вбити клин між США, Європою та Україною. Потім Трамп говорив менше часу, ніж Путін, і наголосив, що зустріч була «продуктивною», але делегації США та Росії «не досягли жодної угоди». Путін завершив, звернувшись до Трампа англійською мовою та запросивши його до Москви. Трамп і Путін залишили сцену пресконференції, не відповівши на жодні запитання аудиторії, а обід, запланований після зустрічі, як повідомляється, був скасований”, – пишуть аналітики.

За оцінкою ISW, Путін знову продемонстрував, що не змінив своїх поглядів на суверенітет України з 2021 року і залишається незацікавленим у серйозних мирних переговорах з Україною.



“Путін використав спільну пресконференцію після саміту на Алясці 15 серпня, щоб згадати давній наратив Кремля про те, що Росія та Україна мають «одне коріння» і що РФ вважає Україну «братньою» нацією… Спільність між заявами Путіна на пресконференції 15 серпня з Трампом та його попередніми заявами демонструє, що він залишається відданим думці, що існування України як держави та територіальна цілісність залежать від союзу України з Росією”, – констатують аналітики.



Трамп повідомив, що вони з Путіним «досягли значного прогресу» та погодилися з «багатьма пунктами», але не погодилися з іншими. Він не уточнив, що саме обговорювали делегації США та Росії, з яких пунктів вони погодилися, а які залишаються предметом суперечок. Трамп заявив, що «немає угоди, поки не буде угоди», і заявив, що він поінформує президента України Володимира Зеленського та держави НАТО про розмову, і що угода щодо України «зрештою залежить від них». Трамп повторив свій графік, згідно з яким будь-які двосторонні економічні угоди з Росією будуть укладені після того, як війна «закінчиться».