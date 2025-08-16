Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW

Встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске 15 августа проанализировал американский Институт изучения войны (ISW). Путин на совместной пресс-конференции не сказал ничего, что указывало бы на то, что он смягчил свои военные цели или готов пойти на компромисс. Лишь повторил формулировки, которые использует для оправдания агрессии. Трамп заявил, что США и Россия не достигли четкого соглашения по войне в Украине.

Как пишет ISW, изначально Трамп и Путин планировали встретиться один на один, но переговоры расширились до формата «три на три». В них приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Ведущий российский переговорщик Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры прошли «чрезвычайно хорошо» после обсуждений «три на три». Затем Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию. Путин сначала обратился к присутствующим и говорил на русском языке, повторив несколько давних информационных операций Кремля о войне в Украине, истории России и отношениях между США и РФ. Путин сослался на географическую близость Аляски и России и вернулся к военному сотрудничеству с США во время Второй мировой войны. Путин подчеркнул важность решения «коренных причин» войны в Украине, которую Кремль определил как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения. Президент РФ также обвинил европейские государства в попытке подорвать переговорный процесс.

«Эти заявления являются двумя стандартными нарративными линиями, которые Кремль использует, чтобы оправдать свое незаконное вторжение в Украину и вбить клин между США, Европой и Украиной. Затем Трамп говорил меньше времени, чем Путин, и подчеркнул, что встреча была «продуктивной», но делегации США и России «не достигли никакого соглашения». Путин завершил, обратившись к Трампу на английском языке и пригласив его в Москву. Трамп и Путин покинули сцену пресс-конференции, не ответив ни на один вопрос аудитории, а обед, запланированный после встречи, как сообщается, был отменен», — пишут аналитики.

По оценке ISW, Путин вновь продемонстрировал, что не изменил своих взглядов на суверенитет Украины с 2021 года и остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах с Киевом.

«Путин использовал совместную пресс-конференцию после саммита на Аляске 15 августа, чтобы вспомнить давний нарратив Кремля о том, что Россия и Украина имеют «одни корни» и что РФ считает Украину «братской» нацией… Сходство между заявлениями Путина на пресс-конференции 15 августа с Трампом и его предыдущими заявлениями демонстрирует, что он остается приверженным мнению, что существование Украины как государства и территориальная целостность зависят от союза Украины с Россией», — констатируют аналитики.

Трамп сообщил, что они с Путиным «достигли значительного прогресса» и согласились с «многими пунктами», но не согласились с другими. Он не уточнил, что именно обсуждали делегации США и России, по каким пунктам они согласились, а какие остаются предметом споров. Трамп заявил, что «нет соглашения, пока не будет соглашения», и заявил, что он проинформирует президента Украины Владимира Зеленского и государства НАТО о разговоре, и что соглашение по Украине «в конечном итоге зависит от них». Трамп повторил свой график, согласно которому любые двусторонние экономические соглашения с Россией будут заключены после того, как война «закончится».