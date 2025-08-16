Live
Вдохновленные Аляской россияне прорывались в Купянск на бронетехнике — Ахиллес

Елена Нагорная
Вдохновленные Аляской россияне прорывались в Купянск на бронетехнике — Ахиллес

После «удачных переговоров» на Аляске россияне поверили в себя и впервые за долгое время прибегли к механизированному штурму с применением бронированной техники на Купянском направлении, рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его информации, противник решил сделать рывок на левобережную часть Купянска. Колонной двигались два танка, три МТ-ЛБ и около 40 солдат.

«Благодаря скоординированным и своевременным действиям 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес», 116-й ОМБр и 15-й БрОП «Кара-Даг» накат был остановлен. Все пять единиц бронированной техники уничтожены. Силами полка «Ахиллес» уничтожен один танк и два МТ-ЛБ, еще один МТ-ЛБ – поврежден», – пишет Федоренко.

Читайте также: Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW

Автор: Елена Нагорная
