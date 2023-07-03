Флаг с подписью Зеленского харьковский альпинист установил на Аляске (фото)

Харьковчанин Валентин Сипавин вместе с командой альпинистов покорил высокую гору Денали в Северной Америке и установил там украинский флаг с подписью Владимира Зеленского.

Об этом сообщила организация UNITED24.

«В этом году всего 29% успешных восхождений на вершину, меньше чем на Эвересте. До самого высокого, пятого, лагеря дошла только наша команда. Другие 60 альпинистов вернулись назад из-за сильных снегопадов и лавиноопасности. Но, несмотря на сложные условия, мы это сделали! Это восхождение объединило альпинистов из разных уголков Украины: Винницы, Киева, Львова, Днепра, Харькова. В самые сложные моменты всех нас вдохновляла миссия развернуть флаг на вершине Денали», – рассказал Сипавин.