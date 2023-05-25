Развернул на Эвересте флаг с подписью Зеленского: харьковчанин раскрыл секрет

Чемпион Украины по альпинизму, харьковчанин Валентин Сипавин, который 19 мая в пятый раз покорил гору Эверест, рассказал подробности восхождения, а также о том, что развернул на вершине мира флаг, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

На Эвересте альпинист сфотографировался с сине-желтым стягом с символикой платформы United24 и дважды — просто с флагом Украины.

«Флаг Украины с подписью президента на вершине мира!» — так подписал свой рассказ о восхождении на Эверест в Facebook сам Сипавин.

«Еще никогда не было у меня такого ответственного задания. Когда у тебя, особенно в такие времена, флаг Украины, подписанный Верховным главнокомандующим ВСУ. Это вдохновляет, мотивирует, добавляет мегаответственности и ни в коем случае не позволяет появиться даже мысли «вниз». Его нельзя дать шерпу, нельзя положить в баул. Всегда с собой. Скажу по секрету, флага было два. Один мне «на память» и на непредвиденный случай. Спасибо за доверие. Флаги подняты. Задача выполнена», — написал Сипавин.

Альпинист рассказал, что экспедиция далась ему нелегко. Участников, включая его, было семеро, из них покорили вершину четверо.

«Сезон на Эвересте был тяжелый. Холодно, погода так себе, выше 8000 перила кривые и состояние маршрута сложнее, чем два года назад. Все это привело к тому, что подавляющее большинство клиентов всех компаний ходили долго и ночевали после восхождения вторую ночь на 8000. Это аномально. 15 погибших и пропавших без вести. Десятки обмороженных, десятки спасательных работ выше 8000… Короче говоря, ужас», — поделился впечатлениями Сипавин.



Фото: Валентин Сипавин

Напомним, в 2021 году харьковский альпинист установил национальный рекорд по количеству восхождений на Эверест – тогда он взошел в четвертый раз (ранее побывал на вершине в 2017, 2018 и 2019 годах).