Харьковчанин 5-й раз покорил Эверест. Флаг разыграют среди доноров United24

Харьковчанин Валентин Сипавин пятый раз взошел на Эверест, превзойдя тем самым собственный рекорд Украины, установленный ранее.

«Это было самое тяжелое восхождение на Эверест для чемпиона Украины по альпинизму Валентина Сипавина. Но это он сделал! Несмотря на аномальный холод и большое количество снега, украинский флаг взвился на высоте 8848,86 метра», — сообщили в facebook платформы United24.

Очередное восхождение спортсмен совершил, чтобы популяризировать глобальную инициативу поддержки Украины, с помощью которой собирают средства по всему миру.

«Это восхождение мы посвятили всем украинцам и донорам, партнерам и послам United24. Мы еще раз хотим показать, что нет ничего невозможного для тех, у кого есть общие цели и силы духа», — отметила пресс-служба United24.

Флаг, который побывал на вершине Эвереста, разыграют среди доноров United24.

Ранее Валентин Сипавин сообщал о том, что штурмует Эверест, у себя в facebook. Он поднялся на самую высокую в мире гору уже пятый раз. В 2021 году харьковский альпинист установил национальный рекорд по количеству восхождений на Эверест – тогда он взошел в четвертый раз (ранее побывал на вершине в 2017, 2018 и 2019 годах).