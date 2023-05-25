Харків’янин вп’яте підкорив Еверест. Прапор розіграють серед донорів United24

Харків’янин Валентин Сипавін вп’яте зійшов на Еверест, перевершивши тим самим власний рекорд України, встановлений раніше.

“Це було найважче сходження на Еверест для чемпіона України з альпінізму Валентина Сипавіна. Але він це зробив! Попри аномальний холод та велику кількість снігу український прапор замайорів на висоті 8848,86 метра”, – повідомили у фейсбуці платформи United24.

Чергове сходження спортсмен здійснив, щоб популяризувати глобальну ініціативу підтримки України, за допомогою якої збирають кошти по всьому світу.

“Це сходження ми присвятили всім українцям і донорам, партнерам та послам United24. Ми ще раз хочемо показати, що немає нічого неможливого для тих, хто має спільні цілі та силу духу”, — зазначила пресслужба United24.

Прапор, який побував на вершині Евересту, розіграють серед донорів United24.

Раніше Валентин Сипавін повідомляв про те, що штурмує Еверест, у себе в фейсбуці. Він піднявся на найвищу у світі гору вже вп’яте. У 2021 році харківський альпініст встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест – тоді він зійшов вчетверте (раніше побував на вершині у 2017, 2018 та 2019 роках).