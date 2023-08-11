Харків’янин розгорнув прапор України на другій вершині світу (фото)

Майстер спорту з альпінізму, професійний рятувальник та володар титулу “Сніговий барс”, харків’янин Євген Старосельський 27 липня розгорнув український прапор на горі К2 (8611 метрів) у Пакистані – другій за висотою вершині світу після Евересту.

Про це повідомила журналістам його дружина, харківська телеведуча Юлія Старосельська.

Вона розповіла, що експедиція розпочалася 11 червня та тривала 56 днів, при цьому погода для сходження була вкрай несприятливою – снігопади, лавини, а іноді навіть дощі на висоті понад 5 тисяч метрів. Усе це – за повної відсутності інтернету та телефонного зв’язку.

«Лише 27 липня ненадовго, всього на 36 годин, відкрилося погодне вікно, яким ризикнули скористатися відважні сходжувачі. Ризикнули, оцінюючи всі можливі наслідки. По дорозі на вершину просто на очах альпіністів зійшли кілька лавин. У «пляшковому горлі» – на одній із найнебезпечніших ділянок, де найбільше побоюються льодопадів, гора забрала життя молодого пакистанського носія вантажів – всього в 400 метрах від вершини! Деякі прийняли рішення розвернутися та вертати назад: життя та безпека дорожчі. Але інші пішли до кінця», – розповіла Юлія.

Євген, за її словами, піднявся на вершину у складі міжнародної експедиції компанії Elite Exped, яку створив всесвітньо відомий непальський альпініст Нірмал Пурджа.

Попри негоду та видимість 10-15 метрів усі учасники групи успішно спустилися вниз, додала Юлія.

К2 вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших для сходження гір у світі.



Фото: Юлія Старосельська