Харьковчанин развернул флаг Украины на второй вершине мира (фото)

Мастер спорта по альпинизму, профессиональный спасатель и обладатель титула «Снежный барс», харьковчанин Евгений Старосельский 27 июля развернул украинский флаг на горе К2 (8611 метров) в Пакистане — второй по высоте вершине мира после Эвереста.

Об этом сообщила журналистам его жена, харьковская телеведущая Юлия Старосельская.

Она рассказала, что экспедиция началась 11 июня и длилась 56 дней, при этом погода для восхождения в этом году была крайне неблагоприятной — снегопады, лавины, а иногда даже дожди на высоте более 5 тысяч метров. Все это — при полном отсутствии интернета и телефонной связи.

«Только 27 июля ненадолго, всего на 36 часов, открылось погодное окно, которым рискнули воспользоваться отважные восходители. По дороге на вершину прямо на глазах альпинистов сошли несколько лавин. В «бутылочном горле» — на одном из самых опасных участков, где больше всего опасаются ледопадов, гора унесла жизнь молодого пакистанского носильщика грузов — всего в 400 метрах от вершины! Некоторые приняли решение развернуться и возвращаться назад: жизнь и безопасность дороже. Но другие пошли до конца», — рассказала Юлия.

Евгений, по ее словам, поднялся на вершину в составе международной экспедиции компании «Elite Exped», которую создал всемирно известный непальский альпинист Нирмал Пурджа.

Несмотря на непогоду и видимость 10-15 метров все участники группы успешно спустились вниз, добавила Юлия.



Фото: Юлия Старосельская

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