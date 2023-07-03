Live
  • Понеділок 03.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

Прапор з підписом Зеленського харківський альпініст встановив на Алясці (фото)

Світ 15:32   03.07.2023
Вікторія Яковенко
Прапор з підписом Зеленського харківський альпініст встановив на Алясці (фото) Фото: UNITED24

Харків’янин Валентин Сипавін разом із командою альпіністів підкорив найвищу гору Деналі у Північній Америці та встановив там український прапор з підписом Володимира Зеленського.  

Про це повідомила організація UNITED24.

«Цього року всього 29% успішних сходжень на вершину, менше ніж на Евересті. До найвищого, п’ятого, табору дійшла тільки наша команда. Інші 60 альпіністів повернулись назад через сильні снігопади та лавинонебезпеку. Але попри складні умови ми це зробили! Це сходження об’єднало альпіністів з різних куточків України: Вінниці, Києва, Львова, Дніпра, Харкова. В найскладніші моменти всіх нас надихала місія розгорнути прапор на вершині Деналі», – розповів Сипавін.

01
Фото: UNITED24

Читайте також: Розгорнув на Евересті прапор із підписом Зеленського: Сипавін розкрив секрет

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
11-сантиметрового паразита дістали з-під шкіри мешканки Богодухівщини
11-сантиметрового паразита дістали з-під шкіри мешканки Богодухівщини
03.07.2023
У Харкові з табельної зброї застрелився поліцейський
У Харкові з табельної зброї застрелився поліцейський
03.07.2023
На великому водосховищі на Харківщині підприємець незаконно розводить рибу
На великому водосховищі на Харківщині підприємець незаконно розводить рибу
03.07.2023
Понад 6 млн грн виплат отримали перші мешканці Харківщини на ремонт житла
Понад 6 млн грн виплат отримали перші мешканці Харківщини на ремонт житла
03.07.2023
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція
03.07.2023
70 бійців ЗСУ проти 150 росіян. Як дві доби звільняли Нескучне – NYT
70 бійців ЗСУ проти 150 росіян. Як дві доби звільняли Нескучне – NYT
03.07.2023

Новини за темою:

11:06
Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні
14:07
Без зв’язків. Ким є новий голова «Укроборонпрому» харків’янин Герман Сметанін?
11:08
Терехов про виступ Зеленського: Харків – форпост демократії Європи (відео)
18:16
Ошукав 15 осіб. Харків’янин обіцяв вивезти речі з зони бойових дій
09:32
Зеленський вручив нагороду воїну харківської 92 ОМБр (фото)

  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прапор з підписом Зеленського харківський альпініст встановив на Алясці (фото)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 15:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Валентин Сипавін разом із командою альпіністів підкорив найвищу гору Деналі у Північній Америці та встановив там український прапор з підписом Володимира Зеленського.  ".