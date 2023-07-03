Прапор з підписом Зеленського харківський альпініст встановив на Алясці (фото)

Харків’янин Валентин Сипавін разом із командою альпіністів підкорив найвищу гору Деналі у Північній Америці та встановив там український прапор з підписом Володимира Зеленського.

Про це повідомила організація UNITED24.

«Цього року всього 29% успішних сходжень на вершину, менше ніж на Евересті. До найвищого, п’ятого, табору дійшла тільки наша команда. Інші 60 альпіністів повернулись назад через сильні снігопади та лавинонебезпеку. Але попри складні умови ми це зробили! Це сходження об’єднало альпіністів з різних куточків України: Вінниці, Києва, Львова, Дніпра, Харкова. В найскладніші моменти всіх нас надихала місія розгорнути прапор на вершині Деналі», – розповів Сипавін.