Прапор з підписом Зеленського харківський альпініст встановив на Алясці (фото)
Фото: UNITED24
Харків’янин Валентин Сипавін разом із командою альпіністів підкорив найвищу гору Деналі у Північній Америці та встановив там український прапор з підписом Володимира Зеленського.
Про це повідомила організація UNITED24.
«Цього року всього 29% успішних сходжень на вершину, менше ніж на Евересті. До найвищого, п’ятого, табору дійшла тільки наша команда. Інші 60 альпіністів повернулись назад через сильні снігопади та лавинонебезпеку. Але попри складні умови ми це зробили! Це сходження об’єднало альпіністів з різних куточків України: Вінниці, Києва, Львова, Дніпра, Харкова. В найскладніші моменти всіх нас надихала місія розгорнути прапор на вершині Деналі», – розповів Сипавін.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Валентин Сипавін разом із командою альпіністів підкорив найвищу гору Деналі у Північній Америці та встановив там український прапор з підписом Володимира Зеленського. ".