Розгорнув на Евересті прапор із підписом Зеленського: Сипавін розкрив секрет

Чемпіон України з альпінізму, харків’янин Валентин Сипавін, який 19 травня вп’яте підкорив гору Еверест, розповів подробиці сходження, а також про те, що розгорнув на вершині світу прапор, підписаний президентом Володимиром Зеленським.

На Евересті альпініст сфотографувався з синьо-жовтим стягом із символікою платформи United24 і двічі – просто з прапором України.

“Прапор України з підписом президента на вершині світу!” – так підписав свою розповідь про сходження на Еверест у Facebook сам Сипавін.

“Ще ніколи не було в мене такого відповідального завдання. Коли в тебе, особливо в такі часи, прапор України, підписаний. Це надихає, мотивує, додає мегавідповідальності та в жодному разі не дозволяє з’явитися навіть думці “вниз”. Його не можна дати шерпу, не можна покласти в баул. Завжди із собою. Скажу по секрету, прапора було два. Один мені “на згадку” та на непередбачуваний випадок. Дякую за довіру. Прапори піднято. Завдання виконано”, – написав Сипавін.

Альпініст розповів, що експедиція далася йому нелегко. Учасників, включно з ним, було семеро, з них підкорили вершину четверо.

“Сезон на Евересті був важкий. Холодно, погода так собі, вище 8000 поручні криві та стан маршруту складніший, ніж два роки тому. Усе це призвело до того, що переважна більшість клієнтів всіх компаній ходила довго та ночувала після сходження другу ніч на 8000. Це аномально. 15 загиблих та зниклих безвісти. Десятки поморожених, десятки рятувальних робіт вище 8000… Коротше кажучи, жах”, – поділився враженнями Сипавін.



Фото: Валентин Сипавін

Нагадаємо, у 2021 році харківський альпініст встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест – тоді він піднявся вчетверте (раніше побував на вершині у 2017, 2018 та 2019 роках).