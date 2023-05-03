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Харківський альпініст Валентин Сипавін знову підкорює Еверест (фото)

Світ 16:44   03.05.2023
Оксана Якушко
Харківський альпініст Валентин Сипавін знову підкорює Еверест (фото)

Фотографії з Гімалаєв продемонстрував альпініст Валентин Сипавін, який до цього вже чотири рази підкорював Еверест. 

 

«Еверест 2023. Тяжкий рік… Але ми знову тут», – так лаконічно прокоментував свої фотографії у соцмережі відомий харківський альпініст Валентин Сипавін.

Валентин Сипавін у 2021 році встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест – він піднімався на вершину чотири рази (раніше побував на вершині у 2017, 2018 та 2019 роках).

І саме у 2021 році він здійснив підйом із найскладнішої південної, Непальської сторони.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 16:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фотографії з Гімалаєв продемонстрував альпініст Валентин Сипавін, який до цього вже чотири рази підкорював Еверест. ".