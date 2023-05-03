Харківський альпініст Валентин Сипавін знову підкорює Еверест (фото)
Фотографії з Гімалаєв продемонстрував альпініст Валентин Сипавін, який до цього вже чотири рази підкорював Еверест.
«Еверест 2023. Тяжкий рік… Але ми знову тут», – так лаконічно прокоментував свої фотографії у соцмережі відомий харківський альпініст Валентин Сипавін.
Валентин Сипавін у 2021 році встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест – він піднімався на вершину чотири рази (раніше побував на вершині у 2017, 2018 та 2019 роках).
І саме у 2021 році він здійснив підйом із найскладнішої південної, Непальської сторони.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фотографії з Гімалаєв продемонстрував альпініст Валентин Сипавін, який до цього вже чотири рази підкорював Еверест. ".