Харківський альпініст Валентин Сипавін знову підкорює Еверест (фото)

Фотографії з Гімалаєв продемонстрував альпініст Валентин Сипавін, який до цього вже чотири рази підкорював Еверест.

«Еверест 2023. Тяжкий рік… Але ми знову тут», – так лаконічно прокоментував свої фотографії у соцмережі відомий харківський альпініст Валентин Сипавін.

Валентин Сипавін у 2021 році встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест – він піднімався на вершину чотири рази (раніше побував на вершині у 2017, 2018 та 2019 роках).

І саме у 2021 році він здійснив підйом із найскладнішої південної, Непальської сторони.