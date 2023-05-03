Харьковский альпинист Валентин Сипавин снова покоряет Эверест (фото)

Фотографии с Гималаев продемонстрировал альпинист Валентин Сипавин, который до этого уже 4 раза покорял Эверест.

«Эверест 2023. Тяжелый год…Но мы снова здесь», — так лаконично прокомментировал свои фотографии в соцсети известный харьковский альпинист Валентин Сипавин.

Валентин Сипавин в 2021 году установил национальный рекорд по количеству восхождений на Эверест – он поднимался на вершину четыре раза (ранее побывал на вершине в 2017, 2018 и 2019 годах).

И именно в 2021 году он совершил подъем с самой сложной южной, Непальской стороны.