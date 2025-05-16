Первая харьковчанка покорила Эверест, для Сипавина это был восьмой раз (фото)
Харьковчанин Валентин Сипавин 14 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.
Эту информацию МГ «Объектив» подтвердил сам альпинист. Он сообщил, что в команде восходителей было трое харьковчан: он, Вячеслав Калашников — выпускник ХНУ им. В.Н. Каразина, ветеран, отслуживший почти три года в ВСУ и уволенный по ранению, а также Маргарита Дьяченко. Дьяченко, по словам Сипавина, стала первой в истории харьковчанкой, покорившей Эверест.
«Мы совершили двойное восхождение. Я и Маргарита Дьяченко поднялись на Эверест и Лхоцзе (четвертый по высоте восьмитысячник мира — ред). Харьков — железобетон», — подчеркнул Сипавин.
Также альпинист рассказал, что в этот раз брал с собой на самую высокую точку планеты флаг Каразинского университета и кафедры, на которой учился.
Ранее о достижении своего выпускника — Валентин учился на факультете геологии, географии, рекреации и туризма — сообщили в Facebook ХНУ им. В.Н. Каразина.
Напомним, Сипавин поднимался на Эверест в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 годах и дважды в 2024-м.
Читайте также: Харьковчанин в пятый раз покорил Эверест. Флаг разыграют среди доноров United24
Новости по теме:
- Категории: Спорт, Харьков; Теги: новости Харькова, сипавин, эверест;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Первая харьковчанка покорила Эверест, для Сипавина это был восьмой раз (фото)»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Валентин Сипавин 14 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.".