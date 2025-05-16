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Первая харьковчанка покорила Эверест, для Сипавина это был восьмой раз (фото)

Спорт 21:27   16.05.2025
Елена Нагорная
Первая харьковчанка покорила Эверест, для Сипавина это был восьмой раз (фото) Фото Валентина Сипавина

Харьковчанин Валентин Сипавин 14 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.

Эту информацию МГ «Объектив» подтвердил сам альпинист. Он сообщил, что в команде восходителей было трое харьковчан: он, Вячеслав Калашников — выпускник ХНУ им. В.Н. Каразина, ветеран, отслуживший почти три года в ВСУ и уволенный по ранению, а также Маргарита Дьяченко. Дьяченко, по словам Сипавина, стала первой в истории харьковчанкой, покорившей Эверест.

«Мы совершили двойное восхождение. Я и Маргарита Дьяченко поднялись на Эверест и Лхоцзе (четвертый по высоте восьмитысячник мира — ред). Харьков — железобетон», — подчеркнул Сипавин.

Также альпинист рассказал, что в этот раз брал с собой на самую высокую точку планеты флаг Каразинского университета и кафедры, на которой учился.

Эверест
Фото Валентина Сипавина

Ранее о достижении своего выпускника — Валентин учился на факультете геологии, географии, рекреации и туризма — сообщили в Facebook ХНУ им. В.Н. Каразина.

Напомним, Сипавин поднимался на Эверест в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 годах и дважды в 2024-м.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Валентин Сипавин 14 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.".