Натхненні Аляскою росіяни проривалися в Куп’янськ на бронетехніці – Ахіллес

Після «вдалих переговорів» на Алясці росіяни повірили в себе і вперше за довгий час вдалися до механізованого штурму із застосуванням броньованої техніки на Купʼянському напрямку, розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його інформацією, супротивник вирішив зробити ривок на лівобережну частину Купʼянська. Колоною рухалися два танки, три МТ-ЛБ та близько 40 солдатів.

“Завдяки скоординованим та вчасним діям 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес», 116-ї ОМБр та 15-ї БрОП «Кара-Даг» накат був зупинений. Всі п’ять одиниць броньованої техніки знищено. Силами полку «Ахіллес» знищено один танк та два МТ-ЛБ, ще один МТ-ЛБ – пошкоджений”, – пише Федоренко.