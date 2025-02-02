Сегодня 2 февраля: какой праздник и день в истории

2 февраля – День сурка. В этот день 962 года короновали первого императора Священной Римской империи Оттона Великого. В разные годы родились два украинских писателя – Евгений Гребенка и Валерьян Подмогильный. В 1914-м в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином. В 1959-м на перевале на Северном Урале загадочно погибла туристическая группа Дятлова. В 2015-м в автокатастрофе разбился Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Праздники и памятные даты 2 февраля

2 февраля – День сурка и Всемирный день водно-болотных угодий.

Также сегодня: День отказа от ненужных отношений (отмечают в первое воскресенье февраля), День ездовых собак, День самообновления, Всемирный день гавайской гитары (День укулеле), День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день посвященной Богу жизни.

2 февраля в истории

2 февраля 962 года короновали императора Оттона Великого.

Именно этот момент считается началом истории Священной Римской империи. После падения Западной Римской империи некоторое время правители варварских королевств Европы продолжали признавать власть императора Восточной Римской империи (или Византии – со столицей в Константинополе). Восточного императора признавали и Папы Римские (несмотря на «конкуренцию» с Константинопольскими патриархами). Но через несколько веков способность Восточной Римской империи обеспечить защиту папству и в целом влиять на ситуацию в Европе радикально уменьшилась. Так что понтифики вынуждены были искать поддержки у варваров. Окончательный перелом в ориентации Римской церкви произошел в конце VIII – начале IX веков. Тогда в Византии свергли императора Константина VI, власть перехватила его мать. Папа Римский Лев III воспользовался этой ситуацией, чтобы отблагодарить за поддержку и защиту короля франков (и короля Италии) Карла Великого. Папа заявил, что женщина императором римлян быть не может и в 800 году короновал вместо византийской царицы варварского монарха. В дальнейшем Карл титуловался как «Император Август, управляющий Римской империей» (Византия этого титула не признавала).

Несмотря на это, в историю Карл вошел все же как император франков или основатель империи Каролингов. А вот основателем Священной Римской империи считают Оттона Великого. Он был сыном короля Восточно-Франкского королевства – государства, образовавшегося на землях современной Германии после раздела колоссальной империи Карла Великого. В 936 году Оттон занял престол отца после его смерти. В дальнейшем укреплял свою власть сначала на имеющейся территории (разными путями: и подавляя бунты, и заключая браки, и назначая «выгодных» людей на нужные должности). Решив внутренние проблемы, король приступил к ряду успешных войн. В частности, победил венгров, прекратив их вторжение в западную Европу (и этим заслужил уважение в христианском мире). Следующей целью короля стал захват территорий в Италии – и это ему удалось в 961 году.

Добравшись до Рима, Оттон получил и «вознаграждение» от Папы Римского – Иоанн XII короновал Оттона императором римлян в 962 году. В отличие от Карла Великого, Оттон I приложил усилия, чтобы закрепить за собой и своими потомками титул римского императора. Он сразился за свое признание (а также территории на юге Италии) с Восточной Римской империей. А потом договорился с ней. Император женил сына Оттона II на византийской принцессе и передал ему в наследство и свою корону, и новое государство. Его далеко не сразу стали называть именно Священной Римской империей – первое слово добавилось спустя столетия, в процессе борьбы между императорами и папами за власть в христианском мире.

2 февраля 1812 года родился украинский писатель Евгений Гребенка. Подробнее.

2 февраля 1841 года датируется первое упоминание о «Дне сурка». Подробнее.

2 февраля 1901 года родился украинский писатель, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Валерьян Подмогильный. Подробнее.

2 февраля 1914 года в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином — «Зарабатывая на жизнь».

2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале погибла туристическая группа Дятлова. Подробнее.

2 февраля 2015 года погиб в автокатастрофе Андрей Кузьменко (известный как Кузьма Скрябин). Подробнее.

Церковный праздник 2 февраля

2 февраля – Сретение. Праздник посвящен событию, которое произошло на 40-й день после рождения Иисуса. Младенца принесли в Иерусалимский храм. Тогда в Иерусалиме жил праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм, когда Мария и Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял младенца на руки и, благословив Бога, высказал пророчество о Спасителе мира: «Теперь отпускаешь раба твоего, Владыка, по твоему слову с миром, потому что видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов». Сретение – один из древнейших праздников христианской церкви.

Народные приметы

Если на Сретение оттепель, то весна будет теплой.

Если идет снег, весна будет дождливой и долгой.

Если метель, то весна будет поздней и холодной.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя играть в азартные игры.

Нельзя заниматься тяжелым трудом, рукоделием, убирать в квартире, рубить деревья.

Нельзя ходить в баню.

Нельзя выносить мусор.