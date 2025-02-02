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Сегодня 2 февраля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   02.02.2025
Оксана Горун
Сегодня 2 февраля: какой праздник и день в истории

2 февраля – День сурка. В этот день 962 года короновали первого императора Священной Римской империи Оттона Великого. В разные годы родились два украинских писателя – Евгений Гребенка и Валерьян Подмогильный. В 1914-м в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином. В 1959-м на перевале на Северном Урале загадочно погибла туристическая группа Дятлова. В 2015-м в автокатастрофе разбился Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Праздники и памятные даты 2 февраля

2 февраля – День сурка и Всемирный день водно-болотных угодий.

Также сегодня: День отказа от ненужных отношений (отмечают в первое воскресенье февраля), День ездовых собак, День самообновления, Всемирный день гавайской гитары (День укулеле), День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день посвященной Богу жизни.

2 февраля в истории

2 февраля 962 года короновали императора Оттона Великого.

Оттон Великий - император
Фото: Kolossos/commons.wikimedia.org

Именно этот момент считается началом истории Священной Римской империи. После падения Западной Римской империи некоторое время правители варварских королевств Европы продолжали признавать власть императора Восточной Римской империи (или Византии – со столицей в Константинополе). Восточного императора признавали и Папы Римские (несмотря на «конкуренцию» с Константинопольскими патриархами). Но через несколько веков способность Восточной Римской империи обеспечить защиту папству и в целом влиять на ситуацию в Европе радикально уменьшилась. Так что понтифики вынуждены были искать поддержки у варваров. Окончательный перелом в ориентации Римской церкви произошел в конце VIII – начале IX веков. Тогда в Византии свергли императора Константина VI, власть перехватила его мать. Папа Римский Лев III воспользовался этой ситуацией, чтобы отблагодарить за поддержку и защиту короля франков (и короля Италии) Карла Великого. Папа заявил, что женщина императором римлян быть не может и в 800 году короновал вместо византийской царицы варварского монарха. В дальнейшем Карл титуловался как «Император Август, управляющий Римской империей» (Византия этого титула не признавала).

Несмотря на это, в историю Карл вошел все же как император франков или основатель империи Каролингов. А вот основателем Священной Римской империи считают Оттона Великого. Он был сыном короля Восточно-Франкского королевства – государства, образовавшегося на землях современной Германии после раздела колоссальной империи Карла Великого. В 936 году Оттон занял престол отца после его смерти. В дальнейшем укреплял свою власть сначала на имеющейся территории (разными путями: и подавляя бунты, и заключая браки, и назначая «выгодных» людей на нужные должности). Решив внутренние проблемы, король приступил к ряду успешных войн. В частности, победил венгров, прекратив их вторжение в западную Европу (и этим заслужил уважение в христианском мире). Следующей целью короля стал захват территорий в Италии – и это ему удалось в 961 году.

Добравшись до Рима, Оттон получил и «вознаграждение» от Папы Римского – Иоанн XII короновал Оттона императором римлян в 962 году. В отличие от Карла Великого, Оттон I приложил усилия, чтобы закрепить за собой и своими потомками титул римского императора. Он сразился за свое признание (а также территории на юге Италии) с Восточной Римской империей. А потом договорился с ней. Император женил сына Оттона II на византийской принцессе и передал ему в наследство и свою корону, и новое государство. Его далеко не сразу стали называть именно Священной Римской империей – первое слово добавилось спустя столетия, в процессе борьбы между императорами и папами за власть в христианском мире.

2 февраля 1812 года родился украинский писатель Евгений Гребенка. Подробнее.

Евгений Гребенка писатель
Евгений Гребенка. Портрет работы Аполлона Мокрицкого

2 февраля 1841 года датируется первое упоминание о «Дне сурка».  Подробнее.

2 февраля 1901 года родился украинский писатель, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Валерьян Подмогильный. Подробнее.

Валерьян Подмогильный писатель
Фото: ru.wikipedia.org

2 февраля 1914 года в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином — «Зарабатывая на жизнь».

2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале погибла туристическая группа Дятлова. Подробнее.

2 февраля 2015 года погиб в автокатастрофе Андрей Кузьменко (известный как Кузьма Скрябин). Подробнее.

Церковный праздник 2 февраля

2 февраля – Сретение. Праздник посвящен событию, которое произошло на 40-й день после рождения Иисуса. Младенца принесли в Иерусалимский храм. Тогда в Иерусалиме жил праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм, когда Мария и Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял младенца на руки и, благословив Бога, высказал пророчество о Спасителе мира: «Теперь отпускаешь раба твоего, Владыка, по твоему слову с миром, потому что видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов». Сретение – один из древнейших праздников христианской церкви.

Народные приметы

Если на Сретение оттепель, то весна будет теплой.

Если идет снег, весна будет дождливой и долгой.

Если метель, то весна будет поздней и холодной.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя играть в азартные игры.

Нельзя заниматься тяжелым трудом, рукоделием, убирать в квартире, рубить деревья.

Нельзя ходить в баню.

Нельзя выносить мусор.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 февраля – День сурка. В этот день 962 года короновали первого императора Священной Римской империи Оттона Великого".