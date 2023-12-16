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Сегодня 16 декабря: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   16.12.2023
Оксана Горун
Сегодня 16 декабря: какой праздник и день в истории

16 декабря 1497 года Васко да Гама по пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до этого достигали европейцы. В 1773 году в США состоялось «Бостонское чаепитие». В 1809-м Наполеон Бонапарт расстался с супругой Жозефиной. В 1913-м Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме – «Зарабатывая на жизнь». В этот день год назад по Харьковщине россияне ударили десятью ракетами С-300, оставив без света регион.

Праздники и памятные даты 16 декабря

16 декабря – День независимости Казахстана.

В мире также – День глуповатых игрушек.

16 декабря в истории

16 декабря 1497 года португальский мореплаватель Васко да Гама со своей экспедицией на пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до них удавалось достичь европейцам. Первопроходцы обогнули Мыс Доброй Надежды и проплыли мимо места, открытого ранее Бартоломеу Диашем. После этого экспедиция вышла в открытые воды Индийского океана. Впереди были берега вожделенного «рая специй», которых да Гама и его команда достигли 20 мая 1498 года.

Васко да Гама прибыл в Индию
Иллюстрация: purl.pt/6941

16 декабря 1773 года произошло так называемое «Бостонское чаепитие», которое положило начало войне за независимость США от Великобритании. Подробнее.

16 декабря 1809 года вступил в силу развод императора Франции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины Богарне. Подробнее.

16 декабря 1913 года Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Зарабатывая на жизнь» (или «Борьба за жизнь»).

Чарли Чаплин без грима
Фото: Strauss-Peyton Studio, National Portrait Gallery

До этого он был театральным актером. Причем на сцену впервые вышел в пятилетнем возрасте, подстраховывая номер своей матери (она выступала в варьете). С детства Чарли входил в танцевальную труппу, а первую комедийную роль исполнил в 11 лет – на Рождество 1900 года. Он участвовал в пантомиме «Золушка» и смешил зрителей в костюме кошки. После развода родителей и смерти отца Чарли должен был зарабатывать на жизнь, как придется, – с 12 лет он продавал газеты и соглашался на любые подработки. В 14-ть парень получил постоянную работу в театре и роль посыльного в пьесе «Шерлок Холмс». Также он играл в варьете, учился игре на скрипке и понемногу изучал грамоту, ведь рано бросил школу и так и не научился там читать. «Звездное время» Чаплина настало, когда его театр приехал из Англии на гастроли в США. Во время одного из выступлений на 24-летнего актера обратил внимание продюсер из киностудии «Keystone» Мак Сеннет. Именно он предложил Чарли сняться в немом кино «Зарабатывая на жизнь».

В этой ленте Чаплин сыграл мошенника. Он получал за съемки по 150 долларов в неделю. Первую кинороль будущей звезды критики восприняли холодно, назвав актера «суетливым», а также раскритиковав «грубую жестикуляцию». Сам Чарли тоже не любил вспоминать свой первый опыт в кино. В автобиографии он писал, что сценария не было, поэтому он пытался продвинуть собственные предложения о действиях на съемочной площадке, чем настроил против себя режиссера Генри Лермана.

«Фильм был снят всего за три дня, и мне казалось, что он получился смешным. Однако, когда я увидел законченный фильм, у меня сердце облилось кровью – Лерман при монтаже искромсал его до неузнаваемости и беспощадно вырезал почти все мои находки. Я никак не мог понять, зачем ему это требовалось. Впоследствии, много лет спустя, Генри Лерман признался, что сделал это умышленно, потому что, как он выразился, я слишком много себе позволял», — писал Чарли Чаплин.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости Республики Казахстан.

16 декабря 1991 года Турция признала независимость Украины.

16 декабря 2022 года утром после удара ракетами С-300 Харьков в очередной раз остался полностью без электричества. Взрывы в городе раздавались в течение 20 минут. По городу и области прилетело 10 ракет С-300, две крылатые сбила ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил: «есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это в первую очередь – энергетическая система». А начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил о ракетных ударах по меньшей мере по трем локациям в Харьковской области — по Харькову, Купянскому и Чугуевскому районам. Свет в Харьковской области начали включать после 16:00.

Церковный праздник 16 декабря

16 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Аггея. Святой пророк Аггей – десятый из двенадцати малых пророков. Он пророчил во времена персидского царя Дария Гистаспа. После возвращения иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и предсказал посещение этого храма Мессией.

Народные приметы

Если кошка ищет в доме теплое место, будет мороз.

Если 16 декабря морозная погода – таким будет и Крещение.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя делать генеральную уборку.

Нельзя лениться.

Нельзя злословить и нарушать правила поста.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 декабря 1497 года Васко да Гама по пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до этого достигали европейцы. В 1773 году в США состоялось «Бостонское чаепитие». В 1809-м Наполеон Бонапарт расстался с супругой Жозефиной. В 1913-м Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме – «Зарабатывая на жизнь». В этот день год назад по Харьковщине россияне ударили десятью ракетами С-300, оставив без света регион".