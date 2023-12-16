Сегодня 16 декабря: какой праздник и день в истории

16 декабря 1497 года Васко да Гама по пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до этого достигали европейцы. В 1773 году в США состоялось «Бостонское чаепитие». В 1809-м Наполеон Бонапарт расстался с супругой Жозефиной. В 1913-м Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме – «Зарабатывая на жизнь». В этот день год назад по Харьковщине россияне ударили десятью ракетами С-300, оставив без света регион.

Праздники и памятные даты 16 декабря

16 декабря – День независимости Казахстана.

В мире также – День глуповатых игрушек.

16 декабря в истории

16 декабря 1497 года португальский мореплаватель Васко да Гама со своей экспедицией на пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до них удавалось достичь европейцам. Первопроходцы обогнули Мыс Доброй Надежды и проплыли мимо места, открытого ранее Бартоломеу Диашем. После этого экспедиция вышла в открытые воды Индийского океана. Впереди были берега вожделенного «рая специй», которых да Гама и его команда достигли 20 мая 1498 года.

16 декабря 1773 года произошло так называемое «Бостонское чаепитие», которое положило начало войне за независимость США от Великобритании. Подробнее.

16 декабря 1809 года вступил в силу развод императора Франции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины Богарне. Подробнее.

16 декабря 1913 года Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Зарабатывая на жизнь» (или «Борьба за жизнь»).

До этого он был театральным актером. Причем на сцену впервые вышел в пятилетнем возрасте, подстраховывая номер своей матери (она выступала в варьете). С детства Чарли входил в танцевальную труппу, а первую комедийную роль исполнил в 11 лет – на Рождество 1900 года. Он участвовал в пантомиме «Золушка» и смешил зрителей в костюме кошки. После развода родителей и смерти отца Чарли должен был зарабатывать на жизнь, как придется, – с 12 лет он продавал газеты и соглашался на любые подработки. В 14-ть парень получил постоянную работу в театре и роль посыльного в пьесе «Шерлок Холмс». Также он играл в варьете, учился игре на скрипке и понемногу изучал грамоту, ведь рано бросил школу и так и не научился там читать. «Звездное время» Чаплина настало, когда его театр приехал из Англии на гастроли в США. Во время одного из выступлений на 24-летнего актера обратил внимание продюсер из киностудии «Keystone» Мак Сеннет. Именно он предложил Чарли сняться в немом кино «Зарабатывая на жизнь».

В этой ленте Чаплин сыграл мошенника. Он получал за съемки по 150 долларов в неделю. Первую кинороль будущей звезды критики восприняли холодно, назвав актера «суетливым», а также раскритиковав «грубую жестикуляцию». Сам Чарли тоже не любил вспоминать свой первый опыт в кино. В автобиографии он писал, что сценария не было, поэтому он пытался продвинуть собственные предложения о действиях на съемочной площадке, чем настроил против себя режиссера Генри Лермана.

«Фильм был снят всего за три дня, и мне казалось, что он получился смешным. Однако, когда я увидел законченный фильм, у меня сердце облилось кровью – Лерман при монтаже искромсал его до неузнаваемости и беспощадно вырезал почти все мои находки. Я никак не мог понять, зачем ему это требовалось. Впоследствии, много лет спустя, Генри Лерман признался, что сделал это умышленно, потому что, как он выразился, я слишком много себе позволял», — писал Чарли Чаплин.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости Республики Казахстан.

16 декабря 1991 года Турция признала независимость Украины.

16 декабря 2022 года утром после удара ракетами С-300 Харьков в очередной раз остался полностью без электричества. Взрывы в городе раздавались в течение 20 минут. По городу и области прилетело 10 ракет С-300, две крылатые сбила ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил: «есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это в первую очередь – энергетическая система». А начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил о ракетных ударах по меньшей мере по трем локациям в Харьковской области — по Харькову, Купянскому и Чугуевскому районам. Свет в Харьковской области начали включать после 16:00.

Церковный праздник 16 декабря

16 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Аггея. Святой пророк Аггей – десятый из двенадцати малых пророков. Он пророчил во времена персидского царя Дария Гистаспа. После возвращения иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и предсказал посещение этого храма Мессией.

Народные приметы

Если кошка ищет в доме теплое место, будет мороз.

Если 16 декабря морозная погода – таким будет и Крещение.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя делать генеральную уборку.

Нельзя лениться.

Нельзя злословить и нарушать правила поста.