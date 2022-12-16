В Харькове остановилось метро, город полностью обесточен

Движение поездов в метро Харькова остановилось, в облэнерго сообщили, что город полностью без электричества.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Спикер АО «Хароьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила, что весь Харьков обесточен.

Перед этим в городе около 20 минут звучали взрывы. Мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов подтвердили удары по критической инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет.