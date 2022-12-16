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В Харькове остановилось метро, город полностью обесточен

Происшествия 09:24   16.12.2022
Оксана Горун
В Харькове остановилось метро, город полностью обесточен

Движение поездов в метро Харькова остановилось, в облэнерго сообщили, что город полностью без электричества.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Спикер АО «Хароьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила, что весь Харьков обесточен.

Перед этим в городе около 20 минут звучали взрывы. Мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов подтвердили удары по критической инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 09:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро Харькова остановилось, в облэнерго сообщили, что город полностью без электричества".