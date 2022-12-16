В Харькове остановилось метро, город полностью обесточен
Движение поездов в метро Харькова остановилось, в облэнерго сообщили, что город полностью без электричества.
«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Спикер АО «Хароьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила, что весь Харьков обесточен.
Перед этим в городе около 20 минут звучали взрывы. Мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов подтвердили удары по критической инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро Харькова остановилось, в облэнерго сообщили, что город полностью без электричества".