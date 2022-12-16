У Харкові зупинилося метро, місто повністю знеструмлене
Рух поїздів у метро Харкова зупинився, в обленерго повідомили, що місто повністю без електрики.
“Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Спікер АТ “Харьковобленерго” Марина Шевченко підтвердила, що весь Харків знеструмлений.
Перед цим у місті близько 20 хвилин лунали вибухи. Мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по критичній інфраструктурі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро Харкова зупинився, в обленерго повідомили, що місто повністю без електрики".