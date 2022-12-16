У Харкові зупинилося метро, місто повністю знеструмлене

Рух поїздів у метро Харкова зупинився, в обленерго повідомили, що місто повністю без електрики.

“Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Спікер АТ “Харьковобленерго” Марина Шевченко підтвердила, що весь Харків знеструмлений.

Перед цим у місті близько 20 хвилин лунали вибухи. Мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по критичній інфраструктурі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.