Окупанти завдали щонайменше три удари по Харківщині – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ракетні удари.
“Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Щойно нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги! Залишайтесь в укриттях!” – написав Синєгубов у телеграмі.
Вибухи в Харкові пролунали близько 8:52. На той момент у регіоні вже близько години як була оголошена повітряна тривога. Російська армія здійснює обстріл території України літаками стратегічної авіації. Проте, за даними спостерігачів, по Харкову вдарили не ці ракети, а ті, що вилетіли з території Бєлгородської області.
За кілька хвилин Синєгубов уточнив, що під ударом – критична інфраструктура на Харківщині.
“Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – написав він у телеграм.
Одночасно в місті продовжилися вибухи й почалися перебої з електрикою.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ракетні удари".