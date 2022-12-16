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Окупанти завдали щонайменше три удари по Харківщині – Синєгубов

Події 09:00   16.12.2022
Оксана Горун
Окупанти завдали щонайменше три удари по Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ракетні удари.

“Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Щойно нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги! Залишайтесь в укриттях!” написав Синєгубов у телеграмі.

Вибухи в Харкові пролунали близько 8:52. На той момент у регіоні вже близько години як була оголошена повітряна тривога. Російська армія здійснює обстріл території України літаками стратегічної авіації. Проте, за даними спостерігачів, по Харкову вдарили не ці ракети, а ті, що вилетіли з території Бєлгородської області.

За кілька хвилин Синєгубов уточнив, що під ударом – критична інфраструктура на Харківщині.

“Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – написав він у телеграм.

Одночасно в місті продовжилися вибухи й почалися перебої з електрикою.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ракетні удари".