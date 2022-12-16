Окупанти завдали щонайменше три удари по Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ракетні удари.

“Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Щойно нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги! Залишайтесь в укриттях!” – написав Синєгубов у телеграмі.

Вибухи в Харкові пролунали близько 8:52. На той момент у регіоні вже близько години як була оголошена повітряна тривога. Російська армія здійснює обстріл території України літаками стратегічної авіації. Проте, за даними спостерігачів, по Харкову вдарили не ці ракети, а ті, що вилетіли з території Бєлгородської області.

За кілька хвилин Синєгубов уточнив, що під ударом – критична інфраструктура на Харківщині.

“Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – написав він у телеграм.

Одночасно в місті продовжилися вибухи й почалися перебої з електрикою.