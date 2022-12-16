Оккупанты нанесли минимум три удара по Харьковщине — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил ракетные удары.
«Оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины. Как только оккупанты нанесли как минимум три удара. Просим жителей не игнорировать сигналы тревоги! Оставайтесь в укрытиях!» — написал Синегубов в telegram.
Взрывы в Харькове раздались около 8:52. В тот момент в регионе уже около часа была оглашена воздушная тревога. Российская армия производит обстрел территории Украины самолетами стратегической авиации. Однако, по данным наблюдателей, по Харькову ударили не эти ракеты, а вылетевшие с территории Белгородской области.
Через несколько минут Синегубов уточнил, что под ударом – критическая инфраструктура на Харьковщине.
«Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в telegram.
Одновременно в городе продолжились взрывы и начались перебои с электричеством.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил ракетные удары".