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У Харкові зникло світло в одному з районів: інформація обленерго

Події 09:09   30.11.2023
Оксана Горун
У Харкові зникло світло в одному з районів: інформація обленерго

Харківобленерго повідомило, що вранці 30 листопада фахівці усувають аварію в Салтівському районі у Харкові.

“Фахівці “Харківобленерго” усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі, в результаті якої частково знеструмлені споживачі по вулицях Гвардійців-Широнінців, Академіка Павлова, Владислава Зубенка, Валентинівській, Бучми, Героїв Праці, Джерельній. На заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

За інформацією енергетиків, на підключення електроенергії може піти до двох годин.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 09:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомило, що вранці 30 листопада фахівці усувають аварію в Салтівському районі у Харкові".