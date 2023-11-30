У Харкові зникло світло в одному з районів: інформація обленерго

Харківобленерго повідомило, що вранці 30 листопада фахівці усувають аварію в Салтівському районі у Харкові.

“Фахівці “Харківобленерго” усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі, в результаті якої частково знеструмлені споживачі по вулицях Гвардійців-Широнінців, Академіка Павлова, Владислава Зубенка, Валентинівській, Бучми, Героїв Праці, Джерельній. На заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

За інформацією енергетиків, на підключення електроенергії може піти до двох годин.