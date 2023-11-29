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Зникала електрика. У місті на Харківщині відновили водопостачання

Суспільство 12:11   29.11.2023
Вікторія Яковенко
Зникала електрика. У місті на Харківщині відновили водопостачання

У місті Первомайський у Харківській області, яке вранці залишилося без води, відновили послугу.

«Завдяки злагодженим діям працівників ПКП «Тепломережі» водопостачання в місті оперативно відновлене», – повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Нагадаємо, о 09:47 Микола Бакшеєв повідомляв, що місто залишилося без води через відсутність електропостачання на питному підйомі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський у Харківській області, яке вранці залишилося без води, відновили послугу.".