Зникала електрика. У місті на Харківщині відновили водопостачання
У місті Первомайський у Харківській області, яке вранці залишилося без води, відновили послугу.
«Завдяки злагодженим діям працівників ПКП «Тепломережі» водопостачання в місті оперативно відновлене», – повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.
Нагадаємо, о 09:47 Микола Бакшеєв повідомляв, що місто залишилося без води через відсутність електропостачання на питному підйомі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, город, свет, харківщина, электричество;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський у Харківській області, яке вранці залишилося без води, відновили послугу.".