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Исчезало электричество. В городе на Харьковщине возобновили водоснабжение

Общество 12:11   29.11.2023
Виктория Яковенко
Исчезало электричество. В городе на Харьковщине возобновили водоснабжение

В городе Первомайский в Харьковской области, которое утром осталось без воды, возобновили услугу.

«Благодаря слаженным действиям работников ПКП «Теплосети» водоснабжение в городе оперативно восстановлено», – сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Напомним, в 09:47 Николай Бакшеев сообщал, что город остался без воды из-за отсутствия электроснабжения на питьевом подъеме.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский в Харьковской области, которое утром осталось без воды, возобновили услугу.".