Исчезало электричество. В городе на Харьковщине возобновили водоснабжение

В городе Первомайский в Харьковской области, которое утром осталось без воды, возобновили услугу.

«Благодаря слаженным действиям работников ПКП «Теплосети» водоснабжение в городе оперативно восстановлено», – сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Напомним, в 09:47 Николай Бакшеев сообщал, что город остался без воды из-за отсутствия электроснабжения на питьевом подъеме.