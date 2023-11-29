Исчезало электричество. В городе на Харьковщине возобновили водоснабжение
В городе Первомайский в Харьковской области, которое утром осталось без воды, возобновили услугу.
«Благодаря слаженным действиям работников ПКП «Теплосети» водоснабжение в городе оперативно восстановлено», – сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.
Напомним, в 09:47 Николай Бакшеев сообщал, что город остался без воды из-за отсутствия электроснабжения на питьевом подъеме.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, город, свет, харьковщина, электричество;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский в Харьковской области, которое утром осталось без воды, возобновили услугу.".